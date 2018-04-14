صور ..ورش للفن التشكيلى و"عرائس الماريونيت" بمهرجان الإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أقيم على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية عدة ورش للفن التشكيلى وفنون التحريك وعرائس الماريونيت.

ونظم المخرج أشرف كمال ورشة للفن التشكيلى بقاعة الطفل بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور فئات سنية مختلفة من 12 سنة وحتى 18 سنة.

كما نظمت المخرجة زينب مصطفى ورشة لفنون التحريك تضمنت ورشة للكولاج انيميشن، كما أقامت نوال مصطفى ورشة عرائس للماريونيت.

وتُقام الورش يومياً باستمرار فى مكتبة مصر العامة وقاعات الأنشطة فى قصر ثقافة الإسماعيلية.



جانب من الورشة



ورشة للماريونيت



جانب من الورش الفنية على هامش المهرجان



أطفال يشاركون فى الورش



ورشة بمكتبة مصر العامة