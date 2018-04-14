صور ..ورش للفن التشكيلى و"عرائس الماريونيت" بمهرجان الإسماعيلية

صور ..ورش للفن التشكيلى و"عرائس الماريونيت" بمهرجان الإسماعيليةالسبت، 14 أبريل 2018 03:25 م
ورشة بمكتبة مصر العامة
إضافة تعليق
أقيم على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية عدة ورش للفن التشكيلى وفنون التحريك وعرائس الماريونيت.
ونظم المخرج أشرف كمال ورشة للفن التشكيلى بقاعة الطفل بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور فئات سنية مختلفة من 12 سنة وحتى 18 سنة.
كما نظمت المخرجة زينب مصطفى ورشة لفنون التحريك تضمنت ورشة للكولاج انيميشن، كما أقامت نوال مصطفى ورشة عرائس للماريونيت.
وتُقام الورش يومياً باستمرار فى مكتبة مصر العامة وقاعات الأنشطة فى قصر ثقافة الإسماعيلية.
جانب من الورشة
ورشة للماريونيت
جانب من الورش الفنية على هامش المهرجان
أطفال يشاركون فى الورش
ورشة بمكتبة مصر العامة
تعليم الأطفال الرسم
إضافة تعليق
صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين
البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة