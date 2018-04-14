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السبت، 14 أبريل 2018 03:26 م
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صور ..ورش للفن التشكيلى و"عرائس الماريونيت" بمهرجان الإسماعيلية

السبت، 14 أبريل 2018 03:25 م
صور ..ورش للفن التشكيلى و"عرائس الماريونيت" بمهرجان الإسماعيلية ورشة بمكتبة مصر العامة


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أقيم على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية عدة ورش للفن التشكيلى وفنون التحريك وعرائس الماريونيت.

ونظم المخرج أشرف كمال ورشة للفن التشكيلى بقاعة الطفل بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور فئات سنية مختلفة من 12 سنة وحتى 18 سنة.

كما نظمت المخرجة زينب مصطفى ورشة لفنون التحريك تضمنت ورشة للكولاج انيميشن، كما أقامت نوال مصطفى ورشة عرائس للماريونيت.

وتُقام الورش يومياً باستمرار فى مكتبة مصر العامة وقاعات الأنشطة فى قصر ثقافة الإسماعيلية.

 

1- جانب من الورشة
 جانب من الورشة

 

2- ورشة للماريونيت
 ورشة للماريونيت

 

3- جانب من الورش الفنية على هامش المهرجان
جانب من الورش الفنية على هامش المهرجان

 

4- أطفال يشاركون فى الورش
 أطفال يشاركون فى الورش

 

5- ورشة بمكتبة مصر العامة
 ورشة بمكتبة مصر العامة

 

6- تعليم الأطفال الرسم
 تعليم الأطفال الرسم

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