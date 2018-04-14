صور.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة البيطريين بأسيوط







أسيوط - محمود عجمى

أنهت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين بأسيوط، فرز أصوات الناخبين، وذلك تحت إشراف المستشارين وليد حنفى وأحمد السيد، والدكتور صلاح الدين محمد إبراهيم، نقيب الأطباء البيطريين بأسيوط، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة.

وأظهرت نتائج مقاعد عضوية النقابة العامة للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية لأقل من 15 عامًا قيد بسجلات النقابة، والذى تنافس عليه 24 مرشحًا، حصول المرشح أحمد حسين الشحات على 44 صوتًا، بينما حصل أحمد زكريا على 23 صوتًا، بينما حصل أحمد طلعت عبد الفتاح على 23 صوتًا، وحصل أحمد محمد عبيد على 41 صوتًا، وحصلت أسماء السيد اسماعيل على 83 صوتًا، وحصل الحسينى محمد على 57 صوتًا، وحصل حازم نصر على 28 صوتًا، وحصلت دينا ممدوح على 72 صوتًا، وحصل سيد محمد سيد على 101 صوتًا، وحصل شرف الدين فيصل على 119 صوتًا، وحصل عبد الحكيم إبراهيم عبد الرحمن على 9 أصوات، وحصل عثمان سرى عثمان على 13 صوتًا، وحصلت علياء سيد عثمان على 19 صوتًا، وحصل عماد شريف على 26 صوتًا، وحصل عمرو محمود محمود على 65 صوتًا، وحصلت فاطمة فاضل يوسف على 154 صوتًا، وحصل محمد عبد الفتاح على 21 صوتًا، وحصل محمد فكرى القرش على 245 صوتًا، وحصل محمد مصطفى عبد الله على 15 صوتًا،وحصل محمد ممدوح على 12 صوتًا، وحصلت مروة عصام على 85 صوتًا، وحصلت نيفين محمد رضا على 49 صوتًا، وحصلت وسام عبد الستار على 64 صوتًا، وحصل وفيق غطاس على 145 صوتًا، وقد بلغ إجمالى الأصوات الصحيحة 503صوتًا، مقابل 10 أصوات فقط باطلة.

كما أظهرت نتائج مقاعد عضوية النقابة العامة للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية لأكثر من 15 عامًا قيد بسجلات النقابة والذى يتنافس عليه 22 مرشحًا، حصول المرشح أحمد سيد حمودة على 94 صوتًا، وحصول أشرف سامى يونان على 87 صوتًا، وحصول أشرف قاسم على 25 صوتًا، وحصول البدرى أحمد ضيف على 331 صوتًا، وحصول السيد إبراهيم على 56 صوتًا، وحصول ناصر محمد على 19 صوتًا، وحصول ثروت إبراهيم على 52 صوتًا، وحصول ثروت ذكى على 64 صوتًا، وحصول جمال الدين أمين على 22 صوتًا، وحصول جمال محمد على 9 أصوات، وحصول سيد أحمد على 96 صوتًا، وحصول شفيق جاد الله على 246 صوتًا، وحصول صفوت مبارك على75 صوتًا، وحصول عبد العزيز الجوهرى على 8 أصواتً، وحصول عبد العليم فؤاد على 8 أصوات، وحصول عوض أحمد على 13صوتًا، وحصول لبنى إبراهيم على 27 صوتًا، وحصول محمد عبد الحميد على 13 صوتًا، وحصول محمد عفيفى على 147 صوتًا، وحصول منى محمد على 24 صوتًا، وحصول ناصر محمد أحمد على 6 أصوات، وحصول نشأت عبد البارى على 65 صوتًا، وقد بلغ إجمالى الأصوات الصحيحة 507صوتًا، مقابل 12صوتًا فقط باطلة.

وأما بالنسبة لمقعد عضوية النقابة العامة للأطباء البيطريين على منطقة جنوب الوجه القبلي، فقد حصل المرشح حسن زكى راتب على 213 صوتًا، وحصلت المرشحة سحر محمد أحمد على 90 صوتًا، بينما حصل المرشح سيد حامد سيد على 15 صوتًا، وحصل همام عبد العزيز أحمد على 196 صوتًا.

يذكر أن الانتخابات أجريت على 3 مقاعد على مستوى الجمهورية فوق 15 عامًا، و3 مقاعد على مستوى الجمهورية أقل من 15 عامًا، ومقعد منطقة القاهرة والجيزة فوق 15 عامًا، ومقعد منطقة وسط الدلتا أكثر من 15 عامًا، على ألا يكون من كفر الشيخ، ومقعد غرب الدلتا أكثر من 15 سنة، على ألا يكون من الإسكندرية، ومقعد شرق الدلتا فوق 15 سنة، على ألا يكون من الإسماعيلية، ومقعد شمال الوجه القبلى أقل من 15 سنة، على ألا يكون من الفيوم، ومقعد جنوب الوجه القبلى، فوق 15 سنة، على ألا يكون من سوهاج"، أما مقاعد النقابة الفرعية بمحافظة قنا، فهى: "رئيس النقابة الفرعية على أن يكون مضى على قيده 15 عامًا، وعضوان فوق سن 15 عامًا، وعضوان تحت سن 15 عامًا".























