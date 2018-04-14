صور ..قنا تحتفل بيوم اليتيم وزواج جماعى لـ 6 عرائس







قنا - هند المغربى

شهد اللواء ايمن السيسى سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الاحتفال الذى أقامته جمعية الأورمان الخيرية بيوم اليتيم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

أقيمت الاحتفالية على كورنيش النيل بقنا بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية ، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء عادل مخيمر نائب مدير امن قنا و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا والمهندس عبد الهادى عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان بقنا ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

اكد اللواء أيمن السيسى أن محافظة قنا لاتدخر جهدا فى رعاية الايتام وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم لافتا الى أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار الاهتمام بتقديم الدعم المعنوى والمادى للأطفال الأيتام ومشاركتهم جميع الاحتفالات والمناسبات وتشجيعهم على الجد والعمل وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم فى مختلف دور الأيتام بالمحافظة.

وفى كلمته تقدم الدكتور عباس منصور بخالص التهنئة للأطفال الايتام فى اطار الاحتفال بيوم اليتيم مشيرا إلى أن رعاية الأيتام وتوفير كافة سبل الرعاية واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعى ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفى نهاية الحفل قام اللواء ايمن السيسى والدكتور عباس منصور بتكريم 20 طفل وطفلة من حفظة القران الكريم والمتفوقين دراسياً وتكريم 4 أمهات مثاليات، كما شهد الاحتفال زفاف جماعى لـ 6 عروس من دور الأيتام بالجمعيات بالإضافة الى تقديم مساعدات زواج لـ 22 عروسة ، وتضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لفرق قصر ثقافة قنا للفنون الشعبية وكورال الأطفال لإضفاء البهجة على الأطفال المشاركين فى الاحتفال وجميع الحضور.



























































