صور .. قصر ثقافة العقاد ينظم حفلاً بـ"يوم اليتيم" فى أسوان







أسوان – عبد الله صلاح

نظم قصر ثقافة العقاد بأسوان، احتفالا بيوم اليتيم أقيم بالمسرح الصيفى، مساء الجمعة، تحت رعاية محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان.

وتضمن الحفل: معرض حرف ومشغولات يدوية، وعرض لفرقة كورال أطفال العقاد بقيادة ريهام رفعت ومحمد مهران، وتغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى "فيها حاجة حلوة ، اتفضل قهوة، عجبا لغزال، بسبوسة، محسبكو انداس، صبح الصباح"، فقرة المهرج.

وفى الختام تم توزيع الهدايا على الأطفال، وعدد ١٣ شهادة أمان للأمهات المعولات للأيتام.



الأطفال خلال الحفل



جانب من حضور الحفل



معرض مشغولات يدوية على هامش الحفل



جانب من الحضور



فقرات الاحتفال