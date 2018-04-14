صور.. شمال سيناء تنظم احتفالية بيوم اليتيم بمشاركة 500 طفل







شمال سيناء - محمد حسين

نظمت محافظة شمال سيناء ومديريتى الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، و5 جمعيات أهلية اليوم السبت، احتفال بيوم اليتيم فى مقر احتفالات المدينة الشبابية بالعريش، بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وقيادات المحافظة.

حضر الاحتفال 500 طفل يتيم، وتضمن فقرات وعروض فنية وعروض التنورة، استمرت على مسرح المدينة الشبابية طوال اليوم.

وقال إيهاب حسن مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الاحتفال يمثل تضافر جهود المجتمع المدنى والجهاز التنفيذى لإسعاد اليتيم، معربا عن تقديره للمساهمين فى هذا الاحتفال.

وأشار عادل رستم ممثل الجمعيات الأهلية إلى أن الجمعيات المشاركة هى الأورمان والخيرية لذوى الاحتياجات الخاصة والبشائر والشهداء وحدوتة.

وأضاف أن احتفال اليوم هو بروفة لاحتفالات كل أهالى شمال سيناء بيوم الخلاص وتطهير سيناء من الإرهاب، معربا عن تقدير ومحبة كل أهالى شمال سيناء للقوات المسلحة ومؤزرة جهودها.

وقال منير أبو الخير مدير مديرية التضامن بشمال سيناء، إن الجمعيات الأهلية تقوم بدورها فى شمال سيناء لرعاية أيتام المحافظة واحتفال اليوم يمثل جهودها مجتمعة من أجل إسعاد المحرومين من نعمة الأب والأم.

وفى كلمته قدم اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، الشكر للجمعيات الأهلية التى نظمت الاحتفال، قائلًا: "رسالتى للأيتام اطمئنوا فالوطن لن ينساكم أبدا".

واختتم الاحتفال بتكريم محافظ شمال سيناء لعدد من الأيتام، وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.



























































