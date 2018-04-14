صور.. تطعيم 3000 سجين و العاملين بسجن جمصة العمومى بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أن النتائج التى تحققت لعمليات التطعيم الطبى الشامل للنزلاء الجدد بسجن جمصة العمومى أسفرت عن تطعيم 3000 سجين، بالإضافة الى تطعيم جميع العاملين من الضباط و الجنود والأفراد العاملين بالسجن ضد الأمراض المختلفة.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن عمليات التطعيم لنزلاء السجن ضمن الخطة التى اعدتها مديريه الصحة لإجراء التطعيمات اللازمة لأماكن التجمعات للوقاية من الأمراض المختلفة خلال فصل الصيف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الخطة التى تم إعدادها فى هذا الشأن تم تنفيذها للنزلاء الجدد بسجن جمصه العمومى أمس الجمعة كحملة تطعيمات لنزلاء السجن بناء على توجيهات السيد الوزير المحافظ.

وأضاف مكي، فى بيان أن من قام بتقديم الخدمة والتطعيم حمله من مديرية الصحة شارك فيها 70 فردمن الاطباء وهيئات التمريض والفنين والعاملين والسائقين الاداريين، كما ضم فريق العمل وكيل المديرية مدير عام الطب الوقائي، مأمور السجن، فريق طبى كامل من الاطباء والتمريض والفنيين من مستشفى جمصة والإدارة الصحية بجمصة.

وأشاد محافظ الدقهلية، بجهود مديريه الصحة فى هذا المجال، مؤكدا على أهميه أن يشمل تنفيذ الخطة على باقى المواقع والسجون المماثلة بنطاق المحافظة.



تطعيم 3000 سجين



تطعيم 3000 سجين



تطعيم 3000 سجين



تطعيم 3000 سجين



تطعيم 3000 سجين



تطعيم 3000 سجين