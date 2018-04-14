صور.. تحويل منطقتى 30 يونيو والواصفية بالإسماعيلية لقرى جديدة بخدمات







الإسماعيلية- جمال حراجى

كشف اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية عن تحويل منطقتين هما 30 يونيو والتى كانت تابعة لقرية المحسمة الجديدة إلى قرية منفصلة، ومنطقة الواصفية الجديدة والتى كانت تتبع قرية أبوصوير إلى قرية لتضاف إلى قرى الإسماعيلية قريتين جديدتين هما 30 يونيو والواصفية.

وقال اللواء يس طاهر لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إنشاء قرى جديدة بالمحافظة هو توفير الخدمات للمواطنين وخاصة فى المناطق الكثيفة والتى بها تعداد سكاني كبير وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام والعناية، وتستوفى بعض الشروط المنصوص عليها فى إنشاء القرى وبعد مطالب الأهالى بتحويل هذة المناطق إلى قرى، حيث تم عقد عدة جلسات مع نواب الدائرة التابع لها هذة القرية وهما النائبان أحمد شعيب وأحمد البعلى وعدد من الأهالى والقيادات التنفيذية، وتم دراسة الموقف والاتفاق على الموافقة بإنشاء هاتين القريتين بعد تحديد مساحة وحدود كل قرية وانفصالها عن القرية الأم التى كانت تتبعها .

وأشار السيد النخيلى رئيس مدينة أبوصوير أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء قرية الواصفية التابعة لمدينة أبوصوير بناء على قرار المحافظ حيث تم الإنتهاء من كافة الإجراءات من قبل الزراعة والرى والمساحة والأملاك والتخطيط العمرانى والأمن، وتتبع القرية 12 منطقة، ويزيد عدد سكانها عن 25 ألف نسمة ويكون حدها البحرى مدينة المستقبل السكنية والمنطقة الصناعية حتى حدود قرية نفيشة، والحد القبلى طريق الاسماعيلية – الزقازيق المعاهدة الزراعى، والحد الشرقى هو الحد الفاصل مع قرية نفيشة والحد الغربى هو مصرف أبو صوير البلد حتى مدينة المستقبل السكنية.

وأوضح النائب أحمد شعيب أن ريف مدينة أبوصوير يحتاج إلى المزيد من الخدمات بسبب الكثافة السكانية حيث تعتبر قرية أبوصوير البلد من أقدم القرى على مستوى المدينة، وأن الخطة الاستثمارية للمدينة لا تفى بحاجة المواطنين، وتم تبنى رغبة الأهالى فى إنشاء قرية الواصفية فصلا عن قرية أبوصوير البلد ووافق المحافظ على طلب الأهالى بعد دراسة الموقف كاملا مع النواب وممثلين لأهالى القرية لتحقيق مزيد من الخدمات.

وأضاف اللواء عمر إدريس رئيس مدينة القصاصين الجديدة أن مطالب أهالى قرية المحسمة القديمة منذ فترة طويلة، بفصل منطقة 30 يونيو إلى قرية فصلا عن القرية الأم ، المحسمة القديمة ، وقد حقق اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مطلبهم بإنشاء قرية جديدة باسم 30 يونيو تتبع مركز ومدينة القصاصين الجديدة وتضم 20 تابعا وعدد سكانها 21 ألف نسمة، ويكون حدها البحرى هو مصرف الوادى ثم قرية المحسمة القديمة الأم، وحدها القبلى طريق الإسماعيلية الصحراوى والحد الشرقى هو الحدود الإدارية لقرية المحسمة الجديدة والحد الغربى هو الحدود الإدارية لقرية أم عزام، ووجود قرية منفصلة سوف يساهم فى مزيد من الخدمات للأهالى.

فيما طالب أسامة السويدى من أهالى قرية 30 يونيو الجديدة بإنشاء مدرسة ثانوية بالقرية تضاف إلى باقى المدارس والخدمات الموجودة بالإضافة إلى رصف الطرق، والتخلص من مشكلة رشح المياه الجوفية بمنطقة السويدات بسبب انخفاض الأراضى، وسرعة إنشاء الوحدة المحلية ودعمها بالموظفين والخدمات المختلفة.

وأكد كرم محمد من قرية الواصفية الجديدة أن القرية كانت مقر للوحدة المحلية بقرية أبوصوير البلد وتحتاج إلى مشروع تطوير وخاصة تقنين أراضى واضعى اليد وإنشاء مدارس بالقرية الجديدة ومنها مدرسة ابتدائية واحدة وهى كمال بدران، وهى تتبع مدينة أبوصوير، لإنشاء مدرسة جديدة سوف يحل مشكلة الكثافة العددية للطلاب فى التعليم الأساسى، والانتهاء من مشرع تغطيه مساقى مشروع أبوصوير البلد .



قرية 30 يونيو بالمحسمة



مدخل المحسمة



مدارس بقرية 30 يونيو



مدخل قرية الواصفية الجديدة



محطة مياه المحسمة



رصف الطرق الترابية بالقرى الجديدة



قرية الواصفية الجدية