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صور.. الصيادلة تكرم 39 أماً مثالية بكفر الشيخ وإحداهن تتبرع لمبنى النقابة

السبت، 14 أبريل 2018 12:21 ص
صور.. الصيادلة تكرم 39 أماً مثالية بكفر الشيخ وإحداهن تتبرع لمبنى النقابة تكريم الأمهات المثاليات بنقابة الصيادلة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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كرمت نقابة الصيادلة، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد فهمى، 39 أم من الأمهات المثاليات من الصيادلة وأسرهم، وأمهات الصيادلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد كمال، الأمين العام للنقابة الفرعية بكفر الشيخ، وإبراهيم الجندى، وكيل النقابة بكفر الشيخ، والدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة لوسط الدلتا، والدكتورة نهى الجزار، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وعدداً من الصيادلة وأسرهم.

وشمل التكريم عدد من الفقرات والكلمات التى تبين فضل الأم، وأنشطة نقابة الصيادلة الاجتماعية والعملية ، وما تقدمه النقابة لأعضاء النقابة للصيادلة ، وعبرت الأمهات عن سعادتهن بتكريمهن سواء من الأمهات من الصيادلة أو أمن أمهات أعضاء النقابة .

وقال الدكتور محمد فهمى، نقيب صيادلة كفر الشيخ، إن والدة الدكتور محمد معجوز، تبرعت بشيك لمجلس النقابة للمساهمة فى تشطيب المبنى الجديد الخاص بمقر النقابة، مؤكداً أن أعضاء النقابة كرموها  وجهوا الشكر لها  على تبرعها .

وأضاف فهمى ، لـ"اليوم السابع"، تتعدد أنشطة النقابة العلمية والاجتماعية بالمحافظة، ويهتم مجلس النقابة بكل أعضاء النقابة، وتعقد الاحتماعات والدورات المتعددة.

تكريم الأمهات المثاليات بنقابة الصيادلة
تكريم الأمهات المثاليات بنقابة الصيادلة

 

تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات

 

تكريم الأمهات المثالية
تكريم الأمهات المثالية

 

أم مثالية تم تكريمها
أم مثالية تم تكريمها

 

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بنقابة الأطباء
جانب من تكريم الأمهات المثاليات بنقابة الأطباء

 


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