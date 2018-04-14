صور.. الرئيس التونسى يلتقى محمود عباس بمقر إقامته فى الدمام







وكالات الأنباء

التقى الرئيس الباجى قائد السبسى، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم السبت، فى مقر إقامته بقصر الخليج بمدينة الدمام، الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية والوفد المرافق له.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والدولية، كما تطرق اللقاء الى جدول أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، بمقر إقامته فى الدمام بالمملكة العربية السعودية، ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له إلى مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، فى السعودية، اليوم السبت، للمشاركة فى القمة العربية الـ 29، وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله أرض المطار، الأمير سعود بن نايف عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.



لقاء الرئيس التونسى ونظيره الفلسطينى فى الدمام



الرئيس التونسى يستقبل محمود عباس والوفد الفلسطينى



لقاء بين رئيسا تونس وفلسطين فى الدمام