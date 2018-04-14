صور.. الإهمال يضرب أكبر أحياء مدينة الداخلة بسبب انتشار الحفر والقمامة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

يعانى حى الجناين وهو أحد أكبر أحياء مدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد من الإهمال الشديد بسبب انتشار المخلفات وأعمال الحفر الغير آمن والمخلفات وتسرب مياه الصرف الصحى فى أغلب شوارع الحى الذى تحول إلى بؤرة حقيقية لانتشار الأمراض بسبب تهالك مواسير الصرف التى أدت لغرق كافة مرافق العمارات السكنية ونتمو الحشائش بصفة مستمرة فى محيطها وانتشار البعوض، بالإضافة لوجود مصرف زراعى بمنطقة البحير المجاورة للحى وهو ما سبب استياء المواطنين الذين طالبوا بتغطية المساحات الموازية للمناطق السكنية بالحى.

ورصدت عدسة اليوم السابع وجود أعمال حفر غير أمنة فى شبكات المياه والصرف بين العمارات الكائنة بحى الجناين والتى تمثل تهديدا لحياه الأطفال المقيمين بالحى وكذلك السيارات التى تمر ليلا فى الحى الذى يفتقد الإنارة ليلا بصورة كبيرة حيث تحولت الحفرة إلى مقلب للقمامة والمخلفات نظرا لتجاهل المختصين أعمال الردم والتسوية وإعادة الشىء لأصله بعد الإنتهاء من أعمال الإصلاح فى تلك المنطقة وهى ظاهرة متكررة فى عدة شوارع بالحى، حيث يتم إطلاح كسر أو انسداد فى المواسير ويتم ترك موقع العمل دون ردم مما يجعله يتحول تدريجيا إلى بؤرة خطيرة تهدد حياة السكان.

وناشد أهالى الحى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتدخل العاجل والتوجيه بسرعة إنهاء تلك المشكلات التى يعانى منها حى الجناين حى قال محمد سيد من سكان الحى فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن حى الجناين من أكثر الأحياء اتساعا وازدحاما بالسكان والذى يعانى من نقص الخدمات الحيوية ومنها صيانة واحلال مرافق الصرف ومياه الشرب وتجميل شوارع الحى ورفع المخلفات وإضاءة الشوارع ليلا وكذلك انتشار أعمال الحفر المستمرة فى الشوارع والمرافق وأعمال الصرف الصحى التى لاتنتهى بالحى وهو ما يمثل تهديدا لحياة المواطنين وخاصة أطفال الحى.

ومن جانبه وجه كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بسرعة متابعة مشكلات حى الجناين والعمل على الانتهاء من اعمال الصيانة وردم الحفر التى يتضرر منها المواطنين مؤكدا على أنه عقد اجتماع عاجل مع رؤساء القطاعات ومديرى الإدارات لمناقشة الخطط التى يجرى تنفيذها بشأن تحسين مستوى الحدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحى ونظافة وتحسين بيئة وغيرها من الخدمات الحيوية للمواطنين على مستوى كافة الأحياء والقرى.

جانب من أعمال الحفر







أعمال صيانة غير آمنة بحى الجناين







تحول أغلب شوارع الحى لعشوائيات







قمامة ومخلفات فى الحفر الكبيرة







شكاوى المواطنين من استمرار أعمال الحفر







مطالب برفع مستوى الخدمات بالحى



