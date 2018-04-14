صور.. اضبط مخالفة.. الرمال تلتهم ألسنة الكورنيش على شاطئ العريش







شمال سيناء ـ محمد حسين

التهمت الرمال المتحركة ألسنة الكورنيش على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء.

واختفت الألسنة التى تعتبر ممشى من الكورنيش وصولا لمياه البحر، تحت الرمال الزاحفة بين مياه البحر وامتداد الشاطئ، وأخفت معالمها كليا فى بعض الألسنة، بينما ظهرت أجزاء منها فى مناطق أخرى، وأصبح السير عليها صعبا.

وطالب أهالى مدينة العريش، بسرعة إنقاذ هذه الألسنة التى تعتبر أحد أهم مظاهر ومعالم كورنيش العريش، والمتنفس للأهالى.

وأوضح الأهالى، أن محاولات مجلس المدينة بين الحين والآخر لرفع الرمال لا تجدى نفعا، حيث أنه سرعان ما تعود من جديد، مؤكدين على ضرورة حلول جذرية لمنع تكون الرمال على مجرى الألسنة، وإعادة صيانتها .

ويمتد كورنيش شاطئ العريش على طول ساحل المدينة من منطقة غرناطة شرقا حتى ظلال النخيل غربا، وعلى مسافات متقاربة تتفرع من الكورنيش ألسنة تصل للبحر سبق وأنشأتها محافظة شمال سيناء، ويعد أحد المعالم التى يتميز بها شاطئ العريش أحد أهم شواطئ شمال سيناء.



الرمال تلتهم ألسنة الكورنيش



الرمال تلتهم ألسنة الكورنيش