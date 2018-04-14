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صور ..استكمال دروس التقوية المجانية لمحاربة الدروس الخصوصية بالوادى الجديد

السبت، 14 أبريل 2018 05:36 م
صور ..استكمال دروس التقوية المجانية لمحاربة الدروس الخصوصية بالوادى الجديد جانب من الدروس


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن استمرار فعاليات القوافل التعليميه المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمحافظة لليوم الرابع على التوالي بالوادى الجديد ،وذلك بناء على تحت توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،والتى بدأت منذ يوم 10 ابريل وتستمر حتى 16 أبريل بالنسبة للمرحلة الإعدادية بجميع الادارات التعليميه بالمحافظة .

وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى بيان له، أنه يتم خلال القوافل شرح المناهج الدراسية بطريقة سهلة ومبسطة علاوة على تدريب الطلاب على أداء الامتحانات ،من خلال المراجعات النهائية للمناهج ويشارك في القوافل نخبة من المعلمين و الخبيراء، في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والفلسفة و جميع المواد الدراسية.

وأضاف التداوى أنه تم تنفيذ توجيهات المحافظ بضرورة توفير كافة سبل الدعم الفني والمادي لنجاح تلك القوافل ،مشيرا إلى أن الهدف من تلك القوافل هو تخفيف الأعباء المالية ،من على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم والحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم.

وأوضح التداوى، أنه تم تكليف أعضاء القوافل بتناول جميع أجزاء المنهج بطرق سهلة ومبسطة مستخدمين الوسائل التعليمية الحديثة ،ليستفيد منها جميع الطلاب بالقرى والمدن.

ومن جانبه أكد إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه قد شهد اليوم زيادة ملحوظة لتدفق طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على أرض المحافظة , بعد تفهم السادة أولياء الأمور بأهمية هذه القوافل التعليمية لما بها من إفادة الطلاب وترسيخ المعلومات على أيدي نخبة من خيرة المعلمين على أرض المحافظة .

 

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