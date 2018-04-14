صور.. إجراء امتحانات لـ 26 ألف و464 دارساً فى فصل محو لأمية







كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، الحملة القومية لمحو الأمية فى قرى مركز ومدينة دسوق، وذلك لإعلان المحافظة بلا أمية فى نهاية 2018م، وستنتهى الإمتحانات يوم 19 أبريل الجارى،حيث يؤدى 26 ألف و464 دارساً فى فصول محو الأمية بكفر الشيخ، امتحانات المرحلة الأولى من حملة "كفر الشيخ بلا آمية" عام 2018م، بجميع مدن وقرى المحافظة.

وتفقد اللواء حمدى محمود الحشاش، رئيس مركز ومدينة دسوق، يرافقة عبدالفتاح فاروق كامل، مدير إدارة محو الأمية، امتحانات المرحلة الأولى "لمشروع الحملة القومية لمحو الأمية، وتعليم الكبار" والتى بدأت من أول يناير 2018، وحتى مارس 2018، بمدارس المدينة بقرى مركز دسوق، وتبدأ الدورة الثانية لمدة ثلاث شهور أخرى، كما تابع سير العمل بالفصول، ونسبه الحضور ومناقشة الدارسين والمعلمين السلبيات والايجابيات خلال هذه الفترة الماضية من الدورة الأولى، ومدى تحقيق الأهداف فى تنفيذ الخطة لمشروع الحملة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مدارس التربية والتعليم، والفصل الواحد، والتعليم المجتمعى، والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب، والأوقاف، فتحت أبوابها لاستقبال الدارسين، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الإشرافية المُشكَلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة، تقوم بالمرور اليومى على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع، وذلك لمتابعة انتظام سير البرنامج، وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع، مضيفاً أن الأمية تشكل عائقاً كبيراً أمام تحسين الظروف الاقتصادية والتنمية، وموت الوالدين، وإضطرار الأبناء إلى تحمّل مسؤولية الأسرة، وعدم توعية الأمّيين بضرورة إلتحاقهم ببرامج محو الأميّة، وهو السبب الأكبر الذى خلف نسبة الأمية بالمجتمع .

وأكد محافظ كفر الشيخ للـ "اليوم السابع"، أن عدد الفصول المشاركة فى الحملة القومية لمحو الأمية فى دورتها الأولى، بلغت 2154 فصلاً، وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات بالمراكز والمدن، واستقبلت 26 ألف و646 دارساً، مضيفاً إنه أطلق حملة كبرى لمواجهة الأمية بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة تستهدف محو الأمية فى العزب والقرى والمدن، وذلك من خلال فريق عمل من الشباب معد إعداداً جيداً لتنفيذ البرنامج، على أن يتم تقييم البرنامج كل ثلاثة أشهر لتلافى السلبيات مع تقديم مكافآت وحوافز للمعلمين فى الحملة، بمشاركة جميع الجهات من التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة كفر الشيخ، والشباب والرياضة، والأوقاف والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وشباب محافظة كفر الشيخ، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، تحت شعار "كفر الشيخ بلا أمية فى نهاية عام 2018"

وأضاف المحافظ، أن التعليم والمعرفة من المخارج المهمّة من دائرة الأوبئة الاجتماعية كالفقر، والجهل وغيرها، والتعليم من الثروات الحقيقية لأى مجتمع والتى تساعد على استغلال قدرات وطاقات ومهارات الموارد البشرية، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون تعليم وفرص متكافئة، ونهدف من خلال الحملة القومية لمحو الأمية تزويد الدارسين بمهارات الكتابة والقراءة لتحسين حياتهم، وتدريبهم فى مجالات الصحّة والتنمية الاقتصادية المستدامة، وأن مشكلة محو الأمية من أخطر المشاكل التى تواجه المجتمع، فإن ّكفاحها والقضاء عليها مهمة المجتمع ككلّ.



أداء الدارسين فى محو الامية لامتحانات المرحلة الأولى بكفر الشيخ



مساعد المحافظ يتفقد الإمتحانات