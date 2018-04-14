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السبت، 14 أبريل 2018 01:59 م
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صور.. أستاذ جراحة بطب الإسكندرية يتبرع بأجهزة طبية لمستشفى بسيون بـ350 ألف جنيه

السبت، 14 أبريل 2018 01:47 م
صور.. أستاذ جراحة بطب الإسكندرية يتبرع بأجهزة طبية لمستشفى بسيون بـ350 ألف جنيه تبرعات أجهزة طبية لمستشفى بسيون


الغربية - أحمد زيادة
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تبرع الدكتور عبد الرحمن الشاذلى أستاذ جراحة المناظير بطب الإسكندرية،بأجهزة لمستشفى بسيون المركزى مايقرب من 350 ألف جنيه عبارة عن حضانة أطفال مزودة بجهاز تنفس صناعى وطقم مناظير للأطفال وتربيزة عمليات و2 تربيزة للجراحة وجهاز صدمات للعناية المركزة.

كما تبرع  بالحضور للمستشفى لإجراء عمليات جراحية بالمنظار الجراحى بالمجان خدمة لأهالى بسيون الكرام.

وحضر التبرع سعيد الشاذلى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية وعضو مجلس إدارة المستشفى والدكتور محمد الحلفاوى مدير الإدارة الصحية ببسيون والدكتورعبد الوهاب فليفل مدير مستشفى بسيون.

 

 

تبرعات أجهزة طبية لمستشفى بسيون (1)
تبرعات أجهزة طبية لمستشفى بسيون 

 

تبرعات أجهزة طبية لمستشفى بسيون (2)
تبرعات أجهزة طبية لمستشفى بسيون

 

تبرعات أجهزة طبية لمستشفى بسيون (3)
تبرعات أجهزة طبية لمستشفى بسيون 

 

تبرعات أجهزة طبية لمستشفى بسيون (4)
تبرعات أجهزة طبية لمستشفى بسيون

 

 

 


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