سوريون على مواقع التواصل: أثناء نومكم خضنا حربا مع 3 دول عظمى وخلصت

سوريون على مواقع التواصل: أثناء نومكم خضنا حربا مع 3 دول عظمى وخلصتالسبت، 14 أبريل 2018 10:06 ص
الضربة الجوية على سوريا
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بعد انتهاء الضربات الغربية على سوريا فجر اليوم ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعى بعبارات والاستخفاف بتداعيات هذا الحدث على بلادهم.
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الذى شنته أمريكا وبريطانيا وفرنسا على عدد من المواقع بسوريا، فيما حذرت فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" اليوم السبت، من "التداعيات الإقليمية والعالمية لهذه الهجمات".
ودعت طهران المؤسسات والمنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات والتحرك ضد السلوك الفوضوى الدولى فى العالم.
ومن جانبها، أدانت كوبا ما وصفته بالعدوان الثلاثى الأمريكى البريطانى الفرنسى ضد سوريا، فجر اليوم، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
جانب من التغريدات
التغريدات السورية تعليقا على العدوان
إحدى التغريدات
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