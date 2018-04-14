





أ.ف.ب _ رويترز

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن هناك سماع دوى انفجارات ضخمة فى العاصمة السورية دمشق، وأكد التلفزيون السورى، أن أمريكا شنت هجوما بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا على سوريا .

وقال شهود عيان بحسب "رويترز" أن الضربات الجوية أصابة منطقة برزة بدمشق فى الهجمات الأمريكية ومبنى الأبحاث العلمية الواقعة بدمشق.

وأكد المرصد السورى ، أن مبنى الأبحاث العلمية السورى فى دمشق قصف فى الهجوم .