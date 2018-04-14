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سماع دوى انفجارات ضخمة فى العاصمة السورية دمشق

السبت، 14 أبريل 2018 03:09 ص
سماع دوى انفجارات ضخمة فى العاصمة السورية دمشق جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


أ.ف.ب _ رويترز
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قالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن هناك سماع دوى انفجارات ضخمة فى العاصمة السورية دمشق، وأكد التلفزيون السورى، أن أمريكا شنت هجوما بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا على سوريا . 

وقال شهود عيان بحسب "رويترز" أن الضربات الجوية أصابة منطقة برزة بدمشق فى الهجمات الأمريكية ومبنى الأبحاث العلمية الواقعة بدمشق. 

وأكد المرصد السورى ، أن مبنى الأبحاث العلمية السورى فى دمشق قصف فى الهجوم .

 


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