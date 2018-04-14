سكرتير عام المنوفية : نقل مقلب أبو خريطة بأشمون لإنشاء مصنع لتدوير القمامة







المنوفية _ محمد فتحى

أعلن اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن البدء الفعلى لنقل مقلب أبو خريطة للتخلص من النفايات المتراكمة على مدار عدة سنوات ودفنها بطرق صحية أمنة بالمدفن الصحى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وإنهاء معاناة أهالى مركز ومدينة شبين الكوم.

فيما أوضح الدكتور أيمن مختار، فى بيان أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى نقل المخلفات والنفايات للبدء فى عملية نقل المقلب، حيث بدأت الشركة أعمالها صباح اليوم برفع 70 طن مخلفات، مؤكدا على ضرورة سير العمل والإنتهاء منه وفق جدول زمنى محدد فى موعد غايته 30 يونيو 2018 وذلك من خلال تكثيف الأعمال وتوفير كافة المعدات اللازمة وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق سير عملية نقل المقلب.

كما أشار السكرتير العام إلى أنه من المخطط إقامة مصنع لتدوير القمامة عقب الإنتهاء من نقل المقلب لتعظيم الإستفادة من مساحة المقلب وإعادة تدوير المخلفات فى المصنع المزمع إنشاؤه ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة فى طريق الإصلاح ووضع حل جذرى سريع من خلال أفكار غير تقليدية كون المقلب أحد أهم المعوقات التى تؤرق الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فضلا عن تهديد صحة وسلامة المواطنين وللحد من الآثار السلبية الناجمة عن وجود المقلب.

يأتى هذا فى إطار ما تقوم به محافظة المنوفية بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة من جهود لحماية البيئة وتنميتها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع للقضاء على المقالب العشوائية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

يذكر أن سكرتير عام المنوفية قد سبق ووقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة فى ضوء توجيهات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية وبالتنسيق مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة لوضع خطة لتطوير ونقل مقلب أبو خريطة وإنشاء مصنع لتدوير القمامة.