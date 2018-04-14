روحانى: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا فى الشرق الأوسط

روحانى: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا فى الشرق الأوسطالسبت، 14 أبريل 2018 11:38 ص
روحانى وترامب
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قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، أن الضربة العسكرية على سوريا بقيادة أمريكا ستسبب دمارا فى الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.
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