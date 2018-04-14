روحانى: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا فى الشرق الأوسط







رويترز

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، أن الضربة العسكرية على سوريا بقيادة أمريكا ستسبب دمارا فى الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.