رئيس مجلس النواب اللبنان ىيساند سوريا: "صبرا دمشق على البلوى"







كتبت آمال رسلان

ساند نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى، سوريا فيما تعرضت له من عدوان ثلاثى الذى استهدفها فجر اليوم"، وعلق عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" بالقول: "رحم الله الجواهرى عندما قال دِمَشْقُ صَبرًا على البَلْوى...وعندَ أَعْوادِكِ الخَضْراءِ بَهْجَتُها كالسِّنْدِيانَةِ مهما سَّاقَطَتْ ورَقا".

كما استنكر العماد إميل لحود الرئيس اللبنانى الأسبق، الاعتداء على سوريا فى بيان جاء فيه: "افقنا على عدوان ثلاثى أمريكى – بريطانى -فرنسى مشترك على سوريا الشقيقة، إننا ندين ونستنكر أشد الاستنكار هذا الاعتداء غير المبرر على الشقيقة سوريا الذى يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية ضاربا عرض الحائط كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية الداعية إلى احترام سيادة الدول وكرامة الشعوب الحرة فى المنطقة".

وأشار لحود، إلى أن الذرائع والمبررات التى استند اليها دول العدوان الثلاثى هى ذرائع واهية لا مبرر ولا شرعة لها وخارجة عن أى منطق وتمثل غاية المهانة بالشرعة الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولى".

وتابع الرئيس اللبنانى الأسبق: "إن نجاح الجيش السورى فى إفشال هذا العدوان الثلاثى سيعطى رسالة واضحة إلى العدو الإسرائيلى وأعوانه بأن سوريا اليوم ليست مستباحة وأن مثل هذا الاعتداء لن ينال من سوريا ولا من عزيمة شعبها وجيشها، ولن يثنى الدولة السورية عن حربها ضد الإرهاب وأدواته وسيزيد من لحمة الشعب والجيش السورى حول قيادته ولا بد لنا من توجيه التحية لقوات الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى فى تصديها للعدوان".