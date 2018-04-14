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السبت، 14 أبريل 2018 11:34 م
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رئيس جامعة المنوفية يشارك فى ختام فعاليات افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان

السبت، 14 أبريل 2018 11:14 م
رئيس جامعة المنوفية يشارك فى ختام فعاليات افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان ختام فعاليات افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان


المنوفية - محمود شاكر
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صرح الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، أنه اختتمت مساء اليوم فعاليات افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان بعد تطويره وسط تجمع طلابى ويوم رياضى متميز، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبعض الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية ونواب رؤساء الجامعات للتعليم والطلاب.

وشمل الحفل كلمة للوزير عن تطور المعهد والجهود التى بذلت لتحقيق هذا الهدف، الذى يخدم الطلاب ويدعم الأنشطة الطلابية وفقرات فنية.

وأضاف الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن هذا التجمع الطلابى فرصة لإطلاق طاقات الشباب وإظهار قدراتهم والتعبير عن رأيهم وممارسة الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها.

وفى نهاية حفل الختام قام وزير التعليم العالى وسط رؤساء الجامعات بتسليم هدايا تذكارية لكل من ساهم وشارك فى مشروع تطوير المعهد.


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