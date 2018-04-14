خامنئى يصف ترامب وماكرون وماى بـ"المجرمين" بعد الضربات على سوريا







رويترز

قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى إن الهجوم الذى شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا اليوم السبت جريمة ولن يحقق أى مكاسب.

وأضاف خامنئى فى كلمة نقلها التلفزيون الإيرانى "لن يحقق حلفاء أمريكا أى إنجازات من وراء الجرائم فى سوريا. مهاجمة سوريا جريمة. إن الرئيس الأمريكى ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس فرنسا مجرمون".