حفتر يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الأركان الجزائرى فى ضحايا سقوط الطائرة







كتب أحمد جمعة

بعث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، برقية تعزية إلى نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائرى فى ضحايا سقوط الطائرة العسكرية.

ونشر المكتب الإعلامى للمتحدث العسكرى الليبى العميد أحمد المسمارى، اليوم السبت، البرقية والتى عبر فيها المشير حفتر عن أحر التعازى للقوات المسلحة الجزائرية وأسر الضحايا والشعب الجزائرى وحكومة وقيادة البلاد، بسقوط الطائرة.

وقتل أكثر من 250 شخصا معظمهم من العسكريين، جراء تحطم طائرة نقل عسكرية فى حقل زراعى خارج العاصمة الجزائرية، الأربعاء.