تقارير: الطيران الإسرائيلى يقصف مستودع أسلحة فى قاعدة إيرانية بحلب

تقارير: الطيران الإسرائيلى يقصف مستودع أسلحة فى قاعدة إيرانية بحلبالسبت، 14 أبريل 2018 10:03 م
قصف جوى
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن طيران حربى إسرائيلى قصف مستودع أسلحة فى قاعدة إيرانية فى منطقة حلب بسوريا.
وأوضحت التقارير الإسرائيلية أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية فى أعلى درجات استنفارها، خشية أن تنفذ إيران تهديدها بهجوم ضد إسرائيل، سواء من خلال مجموعات وصفتها بـ"الشيعيو" تابعة لإيران تعمل فى الجولان، أو حزب الله أو الحوثيين عبر استهداف سفنها عبر العالم.
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