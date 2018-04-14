تضامن الغربية: 185 ألف أسرة تتقدم لتكافل وكرامة و60 ألف مستفيد بالمحافظة







الغربية ــ محمد طارق

صرحت تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، بأن المشروع الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو برنامج تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة، بجميع محافظات الجمهورية، ساهم بشكل كبير فى الحد من الفقر وخاصة بالمحافظة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج فى محافظة الغربية حوالى 60 ألف أسرة حتى الآن، من إجمالى 185 ألف أسرة تقدمت، ويتم الآن دراسة باقى الحالات، وتحديد مدى استحقاقهم، معتبرا أن برنامج تكافل وكرامة وفر حد الأمان للأسر الفقيرة.

وأوضحت، أن برنامج تكافل يشمل الأرامل والمطلقات والفقراء، ولكن ليس هناك تصنيف خاص بالبرنامج للأرامل فقط، فمعاش الأرامل يدخل ضمن برنامج تكافل، كما أنه سيتم فتح باب التظلمات بداية الشهر المقبل.