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تسليم 44 ألف بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالشرقية

السبت، 14 أبريل 2018 01:28 م
تسليم 44 ألف بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالشرقية بطاقة تموين - أرشيفية


الشرقية- إيمان مهنى
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أعلنت مديرية تموين الشرقية، تسليم 44 ألف بطاقة تموينية جديدة، تطبيقاً للمنظومة الحديثة للبطاقات التموينية الذكية بجميع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر مارس الماضى،وذلك فى إطار إهتمام الدولة لتوفير السلع التموينية المدعومة للمواطنين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن مدير مديرية تموين الشرقية، أن جميع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، قد قامت بتنفيذ 44 ألف 430 طلب لإستخراج وتحديث للبطاقات التموينية خلال شهر مارس الماضى، حيث تضمنت الطلبات تسجيل بيانات المواطنين لتحديث بياناتهم سواء بإضافه أو حذف أفراد من البطاقة،أوعمل بطاقة فصل إجتماعى، أو نقل البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرىن أو إستخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة، أو إستخراج بطاقات تموينية جديدة، مشيرة إلى إنه تم إستخراج 2535 بطاقة جديدة و19 ألف 560 بطاقة فصل إجتماعى، و11 ألف و490 بطاقه بدل فاقد، أو تالف، و555 بطاقة نقل من المحافظة إلى محافظات أخرى، و4 آلاف و350 بطاقة إضافة، أو حذف أفراد، و5 آلاف و280 بطاقة لإضافة أفراد جدد على بطاقة فصل إجتماعى، و660 طلب لإعادة تشغيل للبطاقات الموقوفة.

وأوضحت مدير مديرية التموين بالشرقيه، فى بيان لها، أنه تم تشكيل لجان للمرور على المكاتب التموينية للتأكد من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية، وإنتظام سير العمل داخل الإدارات التموينية والوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين، وإيجاد الحلول الفورية لها، مؤكدة أن الهدف من تطبيق المنظومة الحديثه للبطاقات التموينية هو الإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، تيسيراً عليهم للحصول على السلع مقابل ما تخصصه الدولة من أموال الدعم ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

 

 


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