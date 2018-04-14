تركيا تؤيد سفك دماء الشعب السورى وترحب بالعدوان على دمشق







رويترز

رحبت الخارجية التركية ، اليوم السبت، بالضربات الأمريكية والبريطانية والفرنسية على سوريا واصفة إياها بأنها "رد مناسب".

من جانبها نددت سوريا بـ"العدوان البربرى الغاشم" على أراضيها بعد الضربات التى وجهتها واشنطن وباريس ولندن ضد مراكز ومقرات عسكرية، فجر السبت، رداً على هجوم كيميائى مفترض فى مدينة دوما اتُهمت دمشق بتنفيذه.