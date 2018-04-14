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السبت، 14 أبريل 2018 10:45 ص
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تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمركز جهينة لإقامة مدرسة مجتمعية عليها

السبت، 14 أبريل 2018 10:47 ص
تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمركز جهينة لإقامة مدرسة مجتمعية عليها الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 70 متر مربع بناحية جهينة الشرقية بمركز جهينة،لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان ، لإقامة مدرسة مجتمعية عليها ، لخدمة أبنائنا المتسربين من التعليم.

وقال المحافظ فى بيان له،أنه لا يدخر جهدا من أجل توفير وفتح نوافذ تعليمية جديدة،تعزز التلاحم المجتمعي،والترابط الأسرى،وتؤكد أهمية تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة لإعداد أجيال المستقبل ، والقضاء علي ظاهرة الأطفال المتسربين من التعليم ، أو ممن حرمتهم الظروف من الحصول علي قسط كافي من التعليم.

وأكد عبد المنعم أن المحافظة تسعي دائما لاستكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي أبناء وأهالي سوهاج ، ودعم المنظومة التعليمية بالمحافظة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة.


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