تحرير 539 مخالفة وفحص 6 سيارات مجهولة فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، اليوم، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن وبرئاسة قيادات المديرية لتأكيد انضباط الشارع ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 539 مخالفة متنوعة، شملت 59 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، و44 سيارة بدون رخصة قيادة، و42 سيارة بدون رخصة تسيير، وسيارة بدون لوحات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 دراجات نارية بدون لوحات وتسليمها، و357 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت المديرية بحملة مكبرة أسفرت عن فحص 6 سيارة متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها، وجار استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.