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السبت، 14 أبريل 2018 03:30 م
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انطلاق ثانى فعاليات مبادرة من أجلك للتوعية البيئية بتفقد مدينة دمياط للأثاث

السبت، 14 أبريل 2018 03:05 م
انطلاق ثانى فعاليات مبادرة من أجلك للتوعية البيئية بتفقد مدينة دمياط للأثاث الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط


دمياط - معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، عن تنفيذ ثانى فاعليات مبادرة من أجلك للتوعية البيئية، والتى انطلقت من أول أبريل وتستمر حتى 19 أبريل الجارى، وذلك بالتنسيق مع جامعة دمياط، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا.

وتهدف المبادرة إلى تفقد مدينة دمياط للآثاث، والتى تضم 1429 ورشة ومجمع تجارى، وفندق وهايبر ومول تجارى، على مساحة 331 فدان، وتهدف إلى الإرتقاء بصناعة وتطوير الأثاث بدمياط، وإلى خلق جيل من المصممين قادر على الابتكار، وتأهيل العاملين وصناع الأثاث،وتدريبهم على أحدث برامج تصنيع الأثاث،حيث يضم المركز التكنولوجى للأثاث التابع لوزارة التجارة والصناعة، معامل لقياس الجودة، وماكينات تنفيذ نماذج أولية لتطوير المنتجات، وماكينات الليزر،وماكينات cnc.

وناقش خلال الزيارة، طلبة كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، المهندسين بالمركز التكنولوجى عن كيفية تطوير تصميم برامج صناعة الأثاث بدمياط، ومدى استفادة الخرجين من المركز، حيث سيتم تنفيذ تدريب صيفى لطلبة كلية الفنون التطبيقة بالمركز، وانتهت الزيارة بتقديم باقات الورد للسادة المسئولين عن المركز التكنولوجى، تعبيراً عن سعادة الجميع بالحلم الذى أصبح حقيقة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، برفع الوعى البيئى لدى الشباب، وطلاب الجامعات، لخلق جيل واع بالقضايا البيئية .


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