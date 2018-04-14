"الكبد المصرى" تكرم أسرة الشهيد محمد إبراهيم القاضى بالدقهلية







الدقهلية - شريف الديب

أقامت مؤسسة الكبد المصري برئاسه الدكتور جمال شيحه تكريما لأسرة الشهيد محمد إبراهيم إبراهيم القاضى، من شهداء مذبحة رفح الأولى ومن أبناء قرية الستايتة مركز المنزلة محافظة الدقهلية.

وأناب عن الدكتور جمال شيحه خلال التكريم كلا من الدكتور جمال عبد الناصر والدكتورة أميرة البيه لتسليم درع المؤسسة و شهادة تقدير لأسرة الشهيد بالإضافه إلى شهادة علاجية مجانية بمستشفى الكبد المصرى بشربين.

وكانت المؤسسة قد كرمت أسرة الشهيد على على من قرية الجمالية منتصف شهر يناير الماضى.



تكريم أسرة الشهيد محمد إبراهيم القاضى بالدقهلية



تكريم أسرة الشهيد محمد إبراهيم القاضى بالدقهلية