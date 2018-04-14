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السبت، 14 أبريل 2018 04:28 م
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السعودية تشارك فى أعمال الدورة الـ 60 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب

السبت، 14 أبريل 2018 04:07 م
السعودية تشارك فى أعمال الدورة الـ 60 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


وكالات الأنباء
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يرأس نائب وزير النقل السعودى المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب وفد المملكة فى أعمال الدورة الـ 60 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب التى ستنعقد فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة غداً وتستمر على مدى يومين ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

ويناقش أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب, نتائج ورشة العمل التى عقدت فى شهر فبراير الماضى لتدارس مقترح تشكيل تكتّل بحرى عربى وآليات تنفيذه، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية العربية والتبادل التجارى مع سائر دول العالم وصولاً إلى تعزيز المردود الاقتصادى للتنمية المستدامة.

وسيبحث أعضاء المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب أيضاً, وضع إطار للتعاون ما بين الدول العربية للتحقيق فى الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربى متخصّص للمساهمة فى إجراءات التحقيق فى الحوادث البحرية.

وتنفيذاً لقرارات القمّة الرابعة لقادة الدول العربية وأميركا الجنوبية التى عقدت فى الرياض فى نوفمبر 2015 وقرار مجلس وزراء النقل العرب فى دورته الـ29 التى عقدت فى أكتوبر 2016، سينظر وزراء النقل العرب فى التقرير النهائى لورشة العمل لمناقشة الآليات المتكاملة للنقل البحرى والخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.

يذكر أنّ وزارة النقل تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل لمواكبة احتياجات المملكة العربية السعودية وتعزيز قدرتها التنافسيّة استثمارا لموقعها الجغرافى لتكون منصة لوجستية تربط بين قارات العالم الثلاث استنادا لرؤية المملكة 2030.

 


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