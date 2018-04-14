الخطوط الجوية الكويتية تعيد تشغيل رحلاتها الجوية للبنان اعتبارا من الغد

الخطوط الجوية الكويتية تعيد تشغيل رحلاتها الجوية للبنان اعتبارا من الغدالسبت، 14 أبريل 2018 03:38 م
طيران الكويت ـ صورة أرشيفية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، إعادة تشغيل رحلاتها المعتادة إلى ومن العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من غد الأحد، وذلك بعد زوال أسباب توقف التشغيل.
وأشارت الشركة الكويتية - فى بيان صحفى - إلى ركابها متابعة حجوزاتهم مع مكاتب الشركة أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على رقم (171).. معربة عن شكرها للجميع لتفهمهم وتعاونهم معها.
وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت يوم الخميس الماضى توقيف رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر بناء على تحذيرات أمنية جدية وردت من السلطات القبرصية، وحفاظا على سلامة ركابها والتزامها بتطبيق معايير الأمن والسلامة.
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