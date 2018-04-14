الخارجية الروسية: الهجوم على سوريا ضربة قاصمة لعملية التفاوض

الخارجية الروسية: الهجوم على سوريا ضربة قاصمة لعملية التفاوضالسبت، 14 أبريل 2018 11:40 ص
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
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قالت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الهجوم بقيادة أمريكا على سوريا "ضربة قاصمة لعملية التفاوض".
نت جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم السبت، ان أهداف الضربات فى سوريا تحققت وكل الطائرات الفرنسية عادت.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، فى وقت سابق اليوم، أن الجيش الفرنسى أطلق 12 صاروخا على سوريا، وأضافت "لا نعتقد أنه تم اعتراض أي من صواريخنا".
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