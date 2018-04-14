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الحكومة اليمنية تحمل إيران المسئولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية ضد السعودية

السبت، 14 أبريل 2018 09:46 م
الحكومة اليمنية تحمل إيران المسئولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية ضد السعودية الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى


عدن (أ ش أ)
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 حملت الحكومة اليمنية، إيران المسئولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية ‏على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية، معتبرة أن تصعيد ميليشيات ‏الحوثى الأخير بتكثيف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه ‏أراضى المملكة، قرار إيرانى واضح لتخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزلة دولية وجهود ‏إقليمية ودولية.‏

وذكرت الحكومة اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، إلى أن تلك الصواريخ والطائرات المسيرة ‏التى تستخدم فى استهداف المملكة إيرانية الصنع ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامى يوماً، ‏ومن الاستحالة صناعتها محلياً، لافتة إلى أن تهريبها من إيران إلى ميليشيات الحوثى، انتهاك ‏سافر لقرارات الحظر الدولية، وتحد صريح للمجتمع الدولى.‏

وأوضحت أن استمرار رفض وتعنت الميليشيات الإنقلابية، وإصرارها على التصعيد ومواصلة ‏حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين، يؤكد أن قرار هذه العصابة ‏المتمردة ليس بيدها وأنها مجرد وكلاء وأدوات لداعميها فى إيران خدمة لمشروعها التخريبى ‏والتدميرى الذى يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع.‏

وطالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولى بتحمّل مسؤولياته فى حفظ الأمن والاستقرار، وضرورة محاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية واستمرارها فى ‏تزويد ميليشيات الحوثى بالصواريخ الباليستية، داعية إلى التعامل الحازم والجاد للحفاظ على هيبة ‏واحترام قرارات مجلس الأمن.


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