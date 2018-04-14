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السبت، 14 أبريل 2018 05:55 م
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الحكومة اليمنية تتهم إيران بتصنيع وتهريب طائرات بدون طيار للحوثيين

السبت، 14 أبريل 2018 05:57 م
الحكومة اليمنية تتهم إيران بتصنيع وتهريب طائرات بدون طيار للحوثيين رئيس الوزراء اليمنى - أرشيفية


أ ف ب
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اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إيران بتصنيع طائرات من دون طيار وتهريبها للمتمردين الحوثيين لاستخدامها فى شن هجمات ضد السعودية.

وقالت الحكومة، فى بيان عقب اجتماع فى عدن، إن "الصواريخ والطائرات المسيّرة" التى استخدمت فى استهداف السعودية، إيرانية الصنع ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامى يوما، ومن الاستحالة صناعتها محليا، وأضافت أن "تهريبها من إيران إلى ميليشيا الحوثى، انتهاك سافر لقرارات الحظر الدولية.

وأطلق المتمردون الحوثيون، بين الأربعاء والجمعة، 5 صواريخ باليستية باتجاه السعودية التى تمكنت من اعتراضها جميعها، بحسب متحدث عسكرى، كما أطلقوا طائرتين من دون طيار فى محاولة لاستهداف مطار ومنشأة مدنية جرى تدميرهما فى أجواء المملكة.

ورأت الحكومة اليمنية أن هذه الهجمات تشكل تصعيدا من قبل المتمردين بناء على "قرار إيرانى واضح لتخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزله دولية وجهود إقليمية ودولية لوضع حد لتصرفاتها العبثية".

 

 

 


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