الجيش السورى يعلن استعادة الغوطة الشرقية بالكامل من التنظيمات الإرهابية

الجيش السورى يعلن استعادة الغوطة الشرقية بالكامل من التنظيمات الإرهابيةالسبت، 14 أبريل 2018 08:43 م
الجيش السورى - أرشيفية
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أعلن الجيش السورى مساء السبت، أن جميع الفصائل المعارضة للحكومة، غادرت الغوطة الشرقية بعد نحو شهرين من هجوم عنيف على هذه المنطقة التى كانت معقلا لها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن متحدث باسم القيادة العامة للجيش قوله "تم إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقلهم فى الغوطة الشرقية".
ودخلت قوات من الأمن الداخلى السورى قبل ظهر اليوم السبت إلى مدينة دوما فى الغوطة الشرقية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، وذلك بعد إجلاء آخر المقاتلين المعارضين منها، بحسب المرصد السورى لحقوق الانسان.
وأورد التلفزيون السورى الرسمى فى شريط عاجل "ساعات تفصلنا عن انهاء الوجود الإرهابى فى مدينة دوما"، آخر جيب كان تحت سيطرة فصيل جيش الاسلام المعارض.
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