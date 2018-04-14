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الإعلام السورى: الحياة طبيعية فى دمشق ولا صحة لانتشار الدبابات فى الشوارع

السبت، 14 أبريل 2018 06:48 ص
الإعلام السورى: الحياة طبيعية فى دمشق ولا صحة لانتشار الدبابات فى الشوارع سيارة فى أحد شوارع دمشق


دمشق أ ش أ
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قالت وكالة الأخبار السورية (سانا) إن "الحياة طبيعية فى دمشق وجميع ما تتناقله وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب حول انتشار الدبابات فى شوارعها أكاذيب وتلفيق ولا أساس له من الصحة".

وأشارت (سانا) إلى أن صواريخ الهجمات الثلاثية (الأمريكية والبريطانية والفرنسية) لم تحقق أهدافها المرسومة بفضل تصدى الدفاعات الجوية لها وتدميرها أو حرفها عن مسارها.

ووفقا للوكالة ، فإن عددا من صواريخ الهجمات استهدفت مركز البحوث فى برزة ما أدى إلى تدمير مبنى يحتوى على مركز تعليم ومخابر علمية، وأسفرت عن أضرار مادية ولا توجد أضرار بشرية، مبينة أن الصواريخ التى استهدفت موقعا عسكريا فى حمص تم التصدى لها وحرفها عن مسارها وتسببت بجرح 3 مدنيين".

فى سياق متصل، كشف مسئول سورى أن قوات الجيش تلقت إنذارات مبكرا من الجانب الروسى بالضربة العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية، مشيرا إلى أنه تم إخلاء المواقع قبل الضربة .

ونقلت قناة (العربية الحدث) عن المصدر - الذى لم تسمه- قوله، اليوم /السبت/ بأنه تم التنبيه من الجانب الروسى بالضربة وأخلت القوات المواقع قبل توجيه الضربة لها، كاشفا عن استخدام 30 صاروخا فى الهجوم تم إسقاط ثلثهم .

وأعلن، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق، البدء فى توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا فى أماكن محددة فى سوريا بزعم قيام الرئيس السورى بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق.

 


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