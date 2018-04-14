إطلاق قوافل تعليمية لطلبة شمال سيناء







شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إطلاق قوافل تعليمية مدعومة من وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الثانوية بالمحافظة.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى تصريح صحفى اليوم، إن القوافل التى تضم نخبة من خبراء التعليم فى كافة المواد الدراسية، لطلاب الشهادة الثانوية، الذين دعمت وصولهم وزارة التربية والتعليم.

وأضاف "الشاعر"، أن المحاضرات الدراسية ستعقد من 18 إلى 20 أبريل فى جامعة العريش.