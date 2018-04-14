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إطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات النخيل بالوادى الجديد

السبت، 14 أبريل 2018 06:53 م
إطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات النخيل بالوادى الجديد اطلاق طفيل التريكوجراما


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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بدأت مديرية الزراعة فى محافظة الوادى الجديد، فى تنفيذ حملة لإطلاق طفيل التريكوجراما بعدد من حقول النخيل في الخارجة 1  و2 واستكمال الاطلاق علي التوالي بمركز الخارجة والداخلة حتي نهاية شهر أبريل، وفق خطة منظمة لجميع الحقول لوقاية ثمار نخيل البلح من الاصابة بمختلف الآفات ،بدء من التزهير والعقد وحتي جمع المحصول، حيث يبلغ المستهدف من اطلاق الطفيل علي مساحة تتراوح ما بين 1500 - 2000 فدان من النخيل، وما يتم اطلاقه في تلك الحقول من كروت طفيل التريكوجراما يتراوح ما بين 15000 - 20000 كارت .

وذلك في اطار خطة وزارة الزراعة والمحافظة علي الاعتماد علي المكافحة الحيوية في مكافحة آفات ثمار نخيل البلح، وتحت إشراف الدكتور مجد المرسي - مدير القطاع الزراعي وبتمويل من صندوق تدعيم مكافحة آفات النخيل بالمحافظة ،حيث يتم التعاون بين مديرية الزراعة وصندوق تدعيم افات النخيل ومحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد .

شارك فى الإشراف على أعمال الحملة ،كلا من الدكتور محمد عرفة عويس رئيس بحوث متفرغ بقسم بحوث المكافحة الحيوية بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتور احمد امين سيد رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحرث وقاية النبات بمحطة البحوث الزراعية ،والدكتور صلاح جميل - رئيس قسم وقاية النبات بالخارجة والدكتور صلاح حسن صالح - قسم وقاية النبات بالداخلة .

 


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