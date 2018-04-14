أولياء أمور بشمال سيناء يتقدمون بمقترحاتهم لتفادى أضرار توقف الدراسة







شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد أولياء أمور طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والدراسية فى المراحل التعليمية المختلفة بشمال سيناء، على تقدمهم بمذكرات رسمية توضح الأضرار التى لحقت بوقف الدراسة على أبنائهم ويقدمون مقترحات عاجلة لتفادى تبعاتها، موضحين أن المذكرات حملت توقيعاتهم، وقدمت لكافة الجهات الرسمية فى الدولة.

وقال الدكتور صالح محمد صالح، أحد رموز شمال سيناء المهتمين بالشأن التعليمى، إن قضية مستقبل طلبة مدارس شمال سيناء يشغل الكثيرين من أولياء الأمور وغيرهم من المعنيين بالعملية التعليمية فى شمال سيناء، الذين لم تتوقف مناشدتهم للجهات المسئولة النظر لهم، موضحًا أنهم تقدموا بمذكرات رسمية لكافة الجهات الرسمية فى الدولة، تحمل مطالبهم، إيمانا منهم أن مطلبهم سيلاقى كل تقدير واحترام من جهات الدولة.

وأشار صالح، إلى أن مضمون المذكرات هو المطالبة بتخصيص 5% من الأماكن المختلفة بكليات الجامعات المصرية الحكومية لأبناء سيناء؛ مثلما كان هذا التخصيص ساريًا فى بداية عودة سيناء إلى حضن الأم مصر، مضييفًا: "ونلتمس تخصيص 5% من الأماكن وليس 5% من المجموع حتى لا نقع تحت وطأة مخالفة قرار المحكمة؛ وإن كان جرح المسلمات "إن كانت مسلمة" واجب فى هذه الحرب الشعواء، ونضم لهذا التخصيص أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة؛ وهذا أقل شئ يتم تقديمه لأناس ضحوا وما زالوا يضحوا من أجل مصر الغالية".

واستطرد أحد رموز شمال سيناء المهتمين بالشأن التعليمى: "ونطالب الجامعات المصرية الخاصة بمسئولياتهم المجتمعية المنوطة بهم؛ وذلك بتخصيص "5"من الأماكن المختلفة بكلياتهم كمنحة دراسية كاملة لأبناء سيناء، وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة".

واعتبر مجدى الشوربجى أحد أولياء الأمور بالعريش، أن طرح تأجيل الامتحانات للدور الثانى مرفوض بالنسبة لهم، وهم يطالبون بتنسيق خاص لطلبة لشمال سيناء، أو زيادة نسبة إلى المجموع .

وأوضح الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن قضية مستقبل طلبة مدارس شمال سيناء، هو قضية ملحة، وهى تشغل كل بيت فى شمال سيناء فى الظروف الراهنة.

وأضاف رفاعى، أنه فى السياق تم نقل كل ماحملوه له أولياء الأمور من مطالب للجهات المسئولة وفى انتظار حل جامع شامل للمشكلة لايستهين بحق الطالب فى التعليم والتحصيل الدراسى وموائمة الظروف التى تسير فى المحافظة.

ومن جانبها، أكدت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على أن المديرية جاهزة لاستقبال لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتنسيق مع جهات الاختصاص لتأمينها، وأنه تم تجهيز هذه اللجان والاستراحات لتكون فى حالة استعداد حالما قررت وزارة التربية والتعليم إجراء الامتحانات لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأشارت مرتجى، إلى أنه فى هذا السياق لم تقف الوزارة مكتوفة الأيدى وتم إرسال سيديهات شرح مناهج انتهت الوزارة من توزيعها على الطلبة، فضلا عن التنسيق لوصول قوافل من كبار أساتذة المناهج للشرح للطلبة مجانا.

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على أنها نقلت للوزارة كل مطالب أهالى شمال سيناء بخصوص حالة الاستياء من توقف الدراسة وخوفهم على مستقبل أبنائهم الطلبة.