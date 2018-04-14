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أمانة رجال إسعاف البحر الأحمر تسلم 95 ألف جنيه لأهالى مصابى انقلاب سيارة

السبت، 14 أبريل 2018 03:35 م
أمانة رجال إسعاف البحر الأحمر تسلم 95 ألف جنيه لأهالى مصابى انقلاب سيارة رجال إسعاف البحر الأحمر الأمناء


البحر الأحمر - عماد عرفة
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مشهد متكرر دائما يثبت خلاله فى كل مرة رجال مرفق إسعاف البحر الأحمر أمانتهم وتعاملهم بإخلاص واتقان فى عملهم فى إنقاذ المصابين فى الحوادث المختلفة، حيث قاموا بتسليم مبلغ مالى لذوى مصابين عثر عليهم داخل سيارتهم شمال البحر الأحمر عقب انقلابها.

 

تفاصيل الواقعة ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر بإنقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة وتحديدا قبل منطقة جبل الزيت، وبالانتقال تبين إصابة كلا من محمود مدحت عبد الرحمن، ومصطفى محمد مصطفى، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام.

 

وأثناء نقل المصابين عثر كلا من عاطف محمد أبو العلا، مسعف، وابراهيم احمد عوض سائق الإسعاف على مبلغ 59 ألفا و163 جنيها، و1100 يورو و520 دولارا داخل السيارة التى تعرضت للانقلاب، بإجمالى 95 ألف جنيه مصرى تقريبا.

 

وقام المسعف والسائق بمرافقة محمد عبد المطلب عثمان مشرف الإسعاف بتسليم المبالغ المالية لأحد زملاء المصابين وتوقيع عليه إقرار بالاستلام. 

 

رجال أسعاف البحر الأحمر يسلمون 95 ألف جنيه (1)
 

 

رجال أسعاف البحر الأحمر يسلمون 95 ألف جنيه (2)
 

 

رجال أسعاف البحر الأحمر يسلمون 95 ألف جنيه (3)
 

 

رجال أسعاف البحر الأحمر يسلمون 95 ألف جنيه (4)
 

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