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أسقف كنائس غرب الإسكندرية يلتقى الأطفال الأيتام بمنطقة الهوارية

السبت، 14 أبريل 2018 07:11 م
أسقف كنائس غرب الإسكندرية يلتقى الأطفال الأيتام بمنطقة الهوارية الأطفال الأيتام بمنطقة الهوارية


الإسكندرية جاكلين منير
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التقى الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب الإسكندرية، الأطفال الأيتام لمرحلة الطفولة، فى لقاء جاء تحت شعار "أولاد يسوع" وذلك ببيت الأنبا إبرام بمنطقة الهوارية، وقد بدأ اللقاء بالقداس الإلهى أعقبه وجبة وبرنامج ترفيهى وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا تذكارية وتم التقاط صور تذكارية للأطفال.

من جهة أخرى أقام الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية لقاء للآباء كهنة القطاع والزوجات بمقر الأسقفية بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الرومانى بمنطقة المكس، بدأ اللقاء بصلاة العشية وبعدها ألقى كلمة للآباء والزوجات عن القيامة وبعدها تم مناقشة بعض أمور الخدمة بالقطاع.


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