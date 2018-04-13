وفد من جامعة المنوفية يشارك فى فعاليات افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان

المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية،أن وفد جامعة المنوفية المكون من 13 طالب وطالبة يضم مجلس إتحاد الجامعة وبعض رؤساء اتحادات الكليات يشارك غدا فى فعاليات افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان بعد تطويره بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والوزراء وكبار المسئولين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان،أن اكتشاف المتميزين وقادة المستقبل يجب البحث عنه داخل الجامعات وأهمية دعم الطلاب وتوفير الفرصة لهم لاكتشاف مواهبهم ونقاط تميزهم لتخريج قائد قوى قادر على صنع المستقبل.

وأضاف الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الوفد سافر يوم الأربعاء الماضى ضمن أفواج الجامعات المشاركة لاستئناف الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والفنية التى تساهم فى تكوين شخصية الطلاب وتساعدهم على اكتساب المهارات وتنمى روح المنافسة بين الطلاب فى مختلف الأنشطة.

يرافق وفد جامعة المنوفية الدكتور إسلام غلاب رئيس قسم الإدارة والترويح بكلية التربية الرياضية والكابتن عبد الله فكرى أخصائى رياضى فى إدارة الأسر والاتحادات برعاية الشباب بالجامعة.