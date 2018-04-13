ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطرين ببورسعيد

ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطرين ببورسعيدالجمعة، 13 أبريل 2018 09:07 م
الدكتور على أبو عمر نقيب الأطباء البيطرين ببورسعيد
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أكد الدكتور على أبو عمر نقيب الأطباء البيطرين ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن المستشار أحمد إبراهيم محمد المشرف على لجنة انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للبيطرين، أعلن منذ قليل فوز كل من "الدكتور شفيق وهب الله وصفوت مبارك وعوض أحمد عوض "فوق السن".
فى حين فازت الدكتورة مروة عصام والدكتور رفيق غطاس والدكتوره دينا فؤاد "تحت السن"، وفاز الدكتور زكريا الشناوى والدكتور عبد القادر الصحصاح عن منطقة شرق الدلتا وتشمل بورسعيد والإسماعيلية والسويس والعاشر وشمال وجنوب سيناء.
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