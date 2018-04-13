مصرع طفل صعقا بالكهرباء بسبب سلك مكشوف بحديقة عامة بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

لقى طفل مصرعه إثر إصابته بسلك مكشوف بحديقة عامة باحدى قرى ابو قرقاص بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن إخطارا من عمليات النجدة يفيد بمصرع أنس ي. ع. ٤ سنوات مقيم بإحدى قرى مركز ابو قرقاص أثناء رحلة مدرسية لإحدى الحدائق العامة بمدينة المنيا بسبب سلك كهربي مكشوف به ماس كهربي اودى بحياته في الحال و نقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام

وجاء بتقرير الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا حدوث الوفاة بسبب صعق كهربي ادي إلى صدمة كهربية حادة و يوجد اثار لسع كهربي جاف باليد اليسرى دليلا على أن الطفل امسك بسلك كهربي مكشوف به ماس كهربي. و تحرر محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات