مستشار عرفات بعد قرعة دورى الأبطال: "بطولة أوروبا كلها تدور حول صلاح"







كتب محمد تهامى زكى

أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن بطولة دورى أبطال أوروبا هذا العام تدور حول النجم المصرى محمد صلاح.

وكتب رشيد، عبر حسابه على تويتر: "محمد صلاح سيلعب مع ناديه ليفربول ضد ناديه السابق روما فى نصف نهائى أندية أوربا، وإذا فاز فسيلعب صلاح ضد ناديه المستقبلى المحتمل ريال مدريد، أو ضد نادى بايرن ميونيخ الذى لا يرغب صلاح بالانضمام إليه، يا سلام، بطولة هذه السنة كلها تدور حول صلاح".



محمد رشيد عبر تويتر

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، التى أقيمت اليوم، الجمعة، بمدينة "نيون" السويسرية، عن وقوع ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، فى مواجهة روما الإيطالى، وبايرن ميونخ الألمانى مع ريال مدريد الإسبانى.