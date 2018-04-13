مركز المصالحة الروسى: الوضع فى الغوطة الشرقية يتجه نحو الاستقرار

مركز المصالحة الروسى: الوضع فى الغوطة الشرقية يتجه نحو الاستقرارالجمعة، 13 أبريل 2018 04:00 ص
جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
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أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا ، الخميس ، أن الوضع فى الغوطة الشرقية يتجه نحو الاستقرار ، حيث عاد 250 مدنيا إلى مدينة دوما.
وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة اللواء يورى يفتوشينكو ، فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، إن الأوضاع فى الغوطة الشرقية تتجه نحو الاستقرار ولا تجرى هناك عمليات قتالية فى مدينة دوما ، ويعود السكان للحياة السلمية ، لافتا الى أنه قد عاد حتى الآن 250 شخصا إلى منازلهم.
كان رئيس مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا يورى يفتوشينكو، قد أعلن فى وقت سابق اليوم استعادة قوات الحكومة السورية سيطرتها على مدينة دوما من مسلحى جيش الإسلام.
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