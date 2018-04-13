مد تلقى طلبات تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة بدمياط الجديدة إلى 13 يونية

أعلن جهاز تنمية دمياط الجديدة عن مد تلقى طلبات راغبى تقنين وضع اليد لأراضي أملاك الدولة داخل حدود القرار رقم 546 لسنة 1980وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018.

وأشار بيان إلى مد تلقى الطلبات حتى 13يونيه القادم بالمركز التكنولوجى بمقر الجهاز بدمياط الجديدة على أن يتم الحصول على نموذج الطلب لراغبى التقنين من المركز التكنولوجى بالجهاز .