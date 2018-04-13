مدرسة فندقية بدمياط تفوز بالمركز الأول على الجمهورية بمسابقة كأس التميز

للعام الثاني على التوالي
مدرسة فندقية بدمياط تفوز بالمركز الأول على الجمهورية بمسابقة كأس التميزالجمعة، 13 أبريل 2018 12:31 ص
خلال الاحتفال
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أعلن السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، ان مدرسة رأس البر للشئون الفندقية والخدمات السياحية فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة المدارس الفندقية ( فن طهي وفن خدمة ومكاتب أمامية).
وأضاف "سويلم" فى بيان ان تعليم دمياط حافظ صدارة الفوز بكأس التميز للمرة الثانية للعالم الثاني على التوالي بالمحافظة على لقب أفضل مدرسة فندقية بدعم كامل من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، الذي أعطى تعليماته لتيسير كل سبل التميز والتفوق للطلبة لتحقيق الفاعلية التعليمية
وهنأ سويلم الطلاب الفائزين مقدما الشكر والتقدير ل علاء سالم مدير المدرسة وعماد دياب مدير عام الإدارة وأمل حسن موجه عام الإدارة و ايهاب حمزه و خالد محيلب مدير التعليم التجاري والفندقي بالمديرية والمهندس أشرف السندروسى مدير عام التعليم الفني بالمديرية علي مجهوداتهم ومتابعاتهم عن كثب للمدرسة وطلابها مما أدي للوصول لهذا المركز المشرف لتعليم دمياط.
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