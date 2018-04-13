محافظ شمال سيناء يستعرض إنجازات المحافظة خلال 4 سنوات







شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، عقد اليوم الجمعة، اجتماعا لاستعراض الإنجازات التى تمت على أرض المحافظة خلال الأربع سنوات الماضية، وما هومقترح تنفيذه خلال الأربع سنوات القادمة فى مختلف القطاعات.

حضر الاجتماع عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ورئيسا مدينتى بئر العبد والشيخ زويد، وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تعمير وزراعة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعى وأوقاف والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومديرو إدارات تنمية القرية والتخطيط والتعاونيات ومركز المعلومات.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على الاعتمادات المالية السابق اعتمادها فى كل قطاع لتنفيذ المشروعات ، والاعتمادات اللازمة لاقامة مشروعات جديدة أو لاستكمال المشروعات القائمة فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى ضرورة تحديث البيانات أولا بأول واضافة أية بيانات جديدة لتكون جاهزة فى أى وقت، وأن تكون كافة البيانات والمعلومات المطلوبة متاحة فى مراكز المعلومات على مستوى الجهة المسئولة وعلى مستوى المحافظة ، والتركيز على المشروعات الخدمية والتى تلبى مطالب المواطنين واحتياجات التنمية .

و عرض نصر الله محمد نصر الله رئيس مركز ومدينة بئر العبد المشروعات المنفذه فى قطاعات : الطرق والكهرباء وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والمرور بتكاليف اجمالية بلغت نحو 100 مليون جنيها ، ومن المقترح انشاء مشروعات أخرى خلال الفترة القادمة فى مختلف القطاعات باجمالى نحو 60 مليون جنيها بخلاف الاعتمادات المركزية والمشروعات المنفذة من جانب بعض الوزارات .

وأعلن إيهاب بكير سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد أنه تم تنفيذ خلال الفترة الماضية مشروعات قيمتها نحو مليونى جنيها، ومن المقترح انشاء مشروعات أخرى خلال الفترة القادمة بتكلفة نحو مائتى مليون جنيها.

وأشار الشيخ محمد سعد العش مدير عام الأوقاف إلى إنشاء وإحلال وتجديد مساجد بقيمة 22 مليون و 795 ألف جنيها خلال الفترة الماضية، ومقترح اقامة مقر للمديرية ومركز للتدريب الدائم ومعهد لاعداد الدعاة وعدد 16 مسجدا واحلال وتجديد وصيانة عدد آخر بتكاليف اجمالية تبلغ 34 مليون و200 ألف جنيها.

وأضاف منير أبو الخير مدير عام التضامن الاجتماعى أنه تم تنفيذ مشروعات خلال السنوات الأربع الأخيرة بتكلفة 791 مليون جنيها، ومن المقترح خلال السنوات الأربع القادمة تنفيذ مشروعات أخرى قيمتها 790 مليون جنيها.

وأعلن المهندس عاطف عبيد مطر مدير عام الزراعة أنه سبق تنفيذ مشروعات قيمتها 612 ألف و 800 جنيها خلال السنوات الأربع الأخيرة ، وتم إعداد مقترح بإنشاء مشروعات تتكلف 13 مليون و 650 ألف جنيها خلال السنوات الأربع الجديدة.

وأكد ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة أنه تم خلال السنوات الأربع الأخيرة انشاء وصيانة نحو 60 ملعبا منجلا بخلاف الدعم المركزى للأندية ومراكز الشباب والمشروعات المركزية ، وأنه من المقترح استكمال اقامة ملاعب جديدة ودعم وتطوير الأندية ومراكز الشباب بتكاليف تصل الى أكثر من 50 مليون جنيها.

وأعلن محمد طاحون مدير هيئة التعاونيات أنه تم ازالة وانشاء عدد 26 عمارة سكنية بتكاليف أكثر من 98 مليون جنيها ، ومن المقترح استكمال ازالة وانشاء باقى العمارات لعدد 27 عمارة أخرى بتكلفة 180 مليون جنيها.

وأشار المهندس محمد عبد العظيم نائب رئيس منطقة تعمير شمال سيناء إلى تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات الطرق والكهرباء والاسكان الاجتماعى والمنازل البدوية والتجمعات التنموية المتكاملة وتأهيل عمارات التعاونيات وغيرها من المشروعات التى تجاوزت تكلفتها المليار جنيها ، ومن المقترح اقامة مشروعات أخرى خلال السنوات القادمة قد تصل الى مليار جنيها آخر.

ومن جانبه أضاف ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات محطات المياه وشبكات المياه والصرف الصحى ، ومن المقترح اقامة مشروعات أخرى بتكاليف اجمالية تتجاوز المليار جنيها.